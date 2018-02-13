Подбор и оценка персонала

Авторитет руководителя и залог успеха – при наличии возможности умело управлять командой, зная ее сильные и слабые стороны, рабочую мотивацию, определяя направления перспективы, обыгрывая ситуации на рынке, планируя. Владение информацией об оценке кадров – инструмент в руках руководителя к результату и увеличению оборота. Коллектив – это основа успеха.

Стабильность и развитие компании зависит от эффективности кадров, подобранные под цели компании и требованию руководителя. Подбор работников процесс трудоёмкий, отнимает у руководителя большой временной промежуток от основных задач компании. Со своей стороны предлагаю помощь в качественном подборе персонала под требования Вашей компании. Подбор произвожу от имени Вашей компании (презентация компании). Предоставляю характеристики (профессиональные и личностные качества, мотивацию) на кандидатов. Возможность проводить собеседования, как на территории Вашей компании, так и удаленно. Сроки подбора, как показывает практика от нескольких дней до 14 дней.

Форма деловой активности ориентирована на предусмотрительность, недопущение рискованных шагов.

Так как подбор персонала всегда связан с рисками неправильного выбора, нужно минимизировать эти риски. Разработана методика, которая позволяет составлять портреты по психо-типу кандидата. И возможность выбора без особой траты времени на беседы.

При оценке персонала и формирования команды применяется умение видеть и эмоционально ощущать внутреннее состояние человека, настрой.

При формирование отделов в компании или при проектной работе:

Формируется и подкрепляется на практике доверительное отношение к отделу персонала, что дает возможность предупреждать негативные ситуации в начальной стадии

Создание эмоционально комфортной (рабочей) атмосферы в коллективе, учитывая индивидуальность собственника

Коллектив работающий, как единый слаженный механизм, направленный на ускорение, качество и увеличение денежного оборота.

Важно научиться распознавать тех, кто готов встать, и встает плечом к плечу с руководителем, кто готов разделить, и разделяет их ношу. Нужно научиться распознавать ТОП-менеджеров, считающих делом чести заставлять дела идти правильно в той компании, в которых они работают. Опыт показывает, что очень часто сами руководители усложняют себе жизнь, не замечая тех, кто готов им помогать, и не принимая их помощи.

Подробности результаты по ссылке Вконтакте. http://vk.com/id350417861

видео из личной практики: Текучка кадров.Подбор затруднён. Практика

https://m.youtube.com/watch?v=wHEqX3dCvG0

https://m.youtube.com/watch?v=9Ro6NRpgUkM