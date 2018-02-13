Консультационная работа (коуч сессии)

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Консультационная работа в области управления персоналом и коуч сессии.
Консультирование собственника:
— «Как настроить эмоционально рабочую атмосферу в коллективе?»
— «Как донести до коллектива, цели руководителя или собственника?»
— по сложным и конфликтным ситуациям в коллективе;
— по выявлению причины конфликта и последовательности действий;
— по аналитико- психологической оценке сотрудника;
— по орг.процессам и внедрению изменений;
консультирование руководства по внедрению, оптимизации, удержанию ценных сотрудников;
1.rtf
3 КБ