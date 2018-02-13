Консультационная работа (коуч сессии)

Консультационная работа в области управления персоналом и коуч сессии.

Консультирование собственника:

— «Как настроить эмоционально рабочую атмосферу в коллективе?»

— «Как донести до коллектива, цели руководителя или собственника?»

— по сложным и конфликтным ситуациям в коллективе;

— по выявлению причины конфликта и последовательности действий;

— по аналитико- психологической оценке сотрудника;

— по орг.процессам и внедрению изменений;

консультирование руководства по внедрению, оптимизации, удержанию ценных сотрудников;