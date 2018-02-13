Выработка новой конкурентоспособной позиции компан

Выработка новой конкурентоспособной позиции компании.

разработка политически грамотной стратегии, позволяющей компании обозначать себя конкурентоспособной, значимой на ценовом рынке единицей.

Корректировка, проработка настоящей позиции компании. Выведение компании на уровень конкурентоспособной, значимой на ценовом рынке единицы;

Диагностика стратегии — исследуется соответствие стратегии условиям внешней среды и возможностям организации.

( «Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.»

«Стратегия организации – это генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей.»)

Определение миссии (цели) предприятия – основная цель организации, смысл её существования.

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