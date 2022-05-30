АНАЛИЗ И ПОИСК НИШИ на Wildberries и Ozon

Всем привет! На связи Андрей Колупаев! Я эксперт-аналитик по маркетплейсам (Wildberries, OZON) с 2-ти летним опытом работы.
На данный момент я занимаюсь полным и частичным ведением клиента с точки А в точку Б, сопровождаю на всех этапах становления бизнеса.
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АНАЛИЗ И ПОИСК НИШИ - ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ, КТО
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- хочет определиться с топовыми продуктами, которые продаются на маркетплейсах
- хочет проанализировать динамику продаж разной продукции
- кто хочет увеличить свои продажи и доход
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ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРИТЕ ДАННУЮ УСЛУГУ, МЫ
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✅ ПРОВЕДЕМ АНАЛИЗ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ИЛИ ТОВАРА
✅ ПОКАЖЕМ СВОД ЦИФР И ВСЕ ГРАФИКИ
✅ ДАДИМ СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ
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О нас:
Успешно работаем на маркетплейсах с 2020 года!
Мы обеспечим поддержку и обучение по всем возникающим вопросам относительно бизнеса.
Создадим высокодоходный и полностью прозрачный работающий бизнес, который не требует найма штата сотрудников и офиса.
Индивидуальное практическое обучение в режиме онлайн – 24/7
Хотите увеличить свои продажи? Мечтаете продавать на Wildberries?
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