АНАЛИЗ И ПОИСК НИШИ на Wildberries и Ozon

Всем привет! На связи Андрей Колупаев! Я эксперт-аналитик по маркетплейсам (Wildberries, OZON) с 2-ти летним опытом работы.

На данный момент я занимаюсь полным и частичным ведением клиента с точки А в точку Б, сопровождаю на всех этапах становления бизнеса.

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АНАЛИЗ И ПОИСК НИШИ - ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ, КТО

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- хочет определиться с топовыми продуктами, которые продаются на маркетплейсах

- хочет проанализировать динамику продаж разной продукции

- кто хочет увеличить свои продажи и доход

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ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРИТЕ ДАННУЮ УСЛУГУ, МЫ

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✅ ПРОВЕДЕМ АНАЛИЗ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ИЛИ ТОВАРА

✅ ПОКАЖЕМ СВОД ЦИФР И ВСЕ ГРАФИКИ

✅ ДАДИМ СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

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О нас:

Успешно работаем на маркетплейсах с 2020 года!

Мы обеспечим поддержку и обучение по всем возникающим вопросам относительно бизнеса.

Создадим высокодоходный и полностью прозрачный работающий бизнес, который не требует найма штата сотрудников и офиса.

Индивидуальное практическое обучение в режиме онлайн – 24/7

Хотите увеличить свои продажи? Мечтаете продавать на Wildberries?

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