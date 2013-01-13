Анализ поисковых запросов и основных конкурентов
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11 лет назад
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Пример анализа ТОП запросов по определенной тематике в поисковых системах.
Результатом является:
- Составленное семантическое ядро слов для продвижения
- Четкое представление о текущей конкуренции в тематике
- Варианты бюджета по созданию сайта и рекомендации