Анализ поисковых запросов и основных конкурентов

Добавлена
11 лет назад
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Пример анализа ТОП запросов по определенной тематике в поисковых системах.

Результатом является:

- Составленное семантическое ядро слов для продвижения

- Четкое представление о текущей конкуренции в тематике

- Варианты бюджета по созданию сайта и рекомендации

Анализ поисковых запросов и основных конкурентов.doc
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