Аренда коттеджей в Подмосковье

Поисковые системы (SEO)
Добавлена
15 лет назад
206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.askserj.ru

Задача: вывод ключевых слов в топ 10

Ключевые фразы (всего 25 фраз):

аренда коттеджа

дом на выходные

аренда коттеджа в подмосковье

аренда коттеджа на выходные

аренда загородного дома

аренда дома в подмосковье

аренда загородного коттеджа

снять коттедж на выходные

снять загородный дом

и другие.

Время продвижения: февраль 2008 - октябрь 2008