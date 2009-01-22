Промышленная гидроизоляция

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Добавлена
15 лет назад
247 просмотров
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http://www.waterproofing.ru

Задача: вывод ключевых слов в топ 10

Ключевые фразы (всего 50 фраз):

гидроизоляция

материалы для гидроизоляции

работы по гидроизоляции

защита фасадов

герметизация швов

и другие.

Время продвижения: июль 2007 - декабрь 2008