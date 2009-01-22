Промышленная гидроизоляция
Поисковые системы (SEO)
Добавлена247 просмотров
15 лет назад
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Задача: вывод ключевых слов в топ 10
Ключевые фразы (всего 50 фраз):
гидроизоляция
материалы для гидроизоляции
работы по гидроизоляции
защита фасадов
герметизация швов
и другие.
Время продвижения: июль 2007 - декабрь 2008