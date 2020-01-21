Аудит интернет-магазина спортивных товаров
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4 года назад
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В результате аудита выявлены рад замечаний. Важные из них:
- Варианты неглавного зеркала без редиректов. Два в статусе 404.
- Отсутствует собственная 404-я страница. Выдаётся страница хостинга. Теряется трафик по ошибочным и удалённым адресам. Которых было 1500.
- На главной странице в карусели у картинки обнаружена неверная ссылка на результаты фильтрации. По цепочке ссылок находилось очень много страниц с параметрами.
- Главная страница сайта имела канонический указатель на ошибочный адрес. Поисковые системы канонические указатели считают рекомендацией. Однако место применения ошибочного указателя критическое!
- Неактуальная карта сайта Setemap. 6 типов ошибок по 1400 адресам.
- Страницы сортировки и пагинации без канонических указателей и разрешённые к индексации.
- Порядка 700 адресов с редиректами в результате ошибочных правок.
- Небольшое количество страниц с дублями тайтлов и дескришинами.
- 2800 страниц с очень короткими дескрипшинами.
- 8800 картинок большого объёма. Более 100 Кб.
- Обнаружены сотни страниц сортировки с неверными каноническими указателями и разрешены к индексации.
- Микроразметка для оформления описание ссылки в результатах поиска была только для хлебных крошек. Для товаров, контактов и акций отсутствовала.
- Неполноценная разметка для оформления ссылок в социальных сетях.
- Не работало сравнение товаров.
- Информация о доставке товаров скрывалась в неприглядном месте.
- Доступны по ссылкам копии главной страницы.