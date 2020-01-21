Аудит интернет-магазина спортивных товаров

В результате аудита выявлены рад замечаний. Важные из них:

Варианты неглавного зеркала без редиректов. Два в статусе 404.

Отсутствует собственная 404-я страница. Выдаётся страница хостинга. Теряется трафик по ошибочным и удалённым адресам. Которых было 1500.

На главной странице в карусели у картинки обнаружена неверная ссылка на результаты фильтрации. По цепочке ссылок находилось очень много страниц с параметрами.

Главная страница сайта имела канонический указатель на ошибочный адрес. Поисковые системы канонические указатели считают рекомендацией. Однако место применения ошибочного указателя критическое!

Неактуальная карта сайта Setemap. 6 типов ошибок по 1400 адресам.

Страницы сортировки и пагинации без канонических указателей и разрешённые к индексации.

Порядка 700 адресов с редиректами в результате ошибочных правок.

Небольшое количество страниц с дублями тайтлов и дескришинами.

2800 страниц с очень короткими дескрипшинами.

8800 картинок большого объёма. Более 100 Кб.

Обнаружены сотни страниц сортировки с неверными каноническими указателями и разрешены к индексации.

Микроразметка для оформления описание ссылки в результатах поиска была только для хлебных крошек. Для товаров, контактов и акций отсутствовала.

Неполноценная разметка для оформления ссылок в социальных сетях.

Не работало сравнение товаров.

Информация о доставке товаров скрывалась в неприглядном месте.

Доступны по ссылкам копии главной страницы.