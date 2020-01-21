Аудит сайта сети сервисных центров ГЛАВКОМП
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4 года назад
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В процессе аудита определён ряд замечаний:
- Очень замечательная 404-я страница. Пример достойный подражания!
- В robots.txt обнаружена директива замедляющая обход поискового бота.
- 42,5 тысячи страниц содержат 2 канонических указателя. И все корректные!
- Обнаружены типы страниц изделие с брендом, которые не предназначены для индексации поисковыми ботами.
- Из предыдущего пункта выявлено, что сайт теряет половину семантического спроса по огромному числу поисковых запросов. Необходима, коррекция семантики и структуры сайта.
- Несколько десятков страниц с дублями тайтлов и пара десятков с подозрительно короткими.
- Несколько сотен страниц с дублирование дескрипшина.
- 35 страница без H1.
- Обнаружены страницы незначительными отличиями изделий. Логические дубли.
- Полное отсутствие микроразметки для оформления описание ссылки в результатах поиска.
- Отсутствие микроразметки для оформления ссылки в социальных сетях.
- За 5 лет истории домена всего 23 внешние ссылки. Очень мало!
- Почти полное отсутствие трафика с Google.
- Плохая совместимость с мобильными устройствами.