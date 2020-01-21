Аудит сайта сети сервисных центров ГЛАВКОМП

Добавлена
4 года назад
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В процессе аудита определён ряд замечаний:

  • Очень замечательная 404-я страница. Пример достойный подражания!
  • В robots.txt обнаружена директива замедляющая обход поискового бота.
  • 42,5 тысячи страниц содержат 2 канонических указателя. И все корректные!
  • Обнаружены типы страниц изделие с брендом, которые не предназначены для индексации поисковыми ботами.
  • Из предыдущего пункта выявлено, что сайт теряет половину семантического спроса по огромному числу поисковых запросов. Необходима, коррекция семантики и структуры сайта.
  • Несколько десятков страниц с дублями тайтлов и пара десятков с подозрительно короткими.
  • Несколько сотен страниц с дублирование дескрипшина.
  • 35 страница без H1.
  • Обнаружены страницы незначительными отличиями изделий. Логические дубли.
  • Полное отсутствие микроразметки для оформления описание ссылки в результатах поиска.
  • Отсутствие микроразметки для оформления ссылки в социальных сетях.
  • За 5 лет истории домена всего 23 внешние ссылки. Очень мало!
  • Почти полное отсутствие трафика с Google.
  • Плохая совместимость с мобильными устройствами.