Balliseo - Женская одежда оптом от производителя

http://balliseo.com

Наименование работы:

Создание дизайна сайта и последующее продвижение торговой марки.

Какая задача стояла:

1. Создание дизайна сайта.

2. Написание тематических текстов.

3. Установка CMS и дополнительных моделей.

4. Оптимизация сайта под ВЧ-СЧ-НЧ запросы.

5. Прогон по каталогам.

6. Организация Коммерческой рассылки.

Какой результат получился:

1.Выполнены все поставленые задачи перед работодателем, проект сдан в срок и проведены дополнительные мероприятия.

2.Повышение узнаваемости Торговой Марки.

3. Повышения уровня оптовых продаж.

Срок исполнения задачи:

Сорок Два Дня.

Дата сдачи проекта:

27-02-2010г.