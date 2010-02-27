Balliseo - Женская одежда оптом от производителя
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15 лет назад
Наименование работы:
Создание дизайна сайта и последующее продвижение торговой марки.
Какая задача стояла:
1. Создание дизайна сайта.
2. Написание тематических текстов.
3. Установка CMS и дополнительных моделей.
4. Оптимизация сайта под ВЧ-СЧ-НЧ запросы.
5. Прогон по каталогам.
6. Организация Коммерческой рассылки.
Какой результат получился:
1.Выполнены все поставленые задачи перед работодателем, проект сдан в срок и проведены дополнительные мероприятия.
2.Повышение узнаваемости Торговой Марки.
3. Повышения уровня оптовых продаж.
Срок исполнения задачи:
Сорок Два Дня.
Дата сдачи проекта:
27-02-2010г.