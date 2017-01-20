Cбор семантического ядра для сайта фотографов
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7 лет назад
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Исходные данные
1. Тематика: фотосъемка и фотосессия
2. Регион: Одесса, Одесская область, Украина
2. Веб-сайт: в разработке
Задача: #сбор семантического ядра с последующей чисткой от нецелевых, нетематических, устаревших ключевых слова и кластеризацией.
Решение:
- Анализ структуры целевых конкурентов из региона.
- Подбор маркерных слов для парсинга.
- Парсинг ключевых слов по Яндексу, Google, Rambler.
- Сбор поисковых подсказок по Яндексу, Google, Rambler, Mail, Yahoo, Nigma, Bing, Yndex.Direct, YouTube.
- Сбор похожих поисковых подсказок (отображаются в нижней части страницы поисковой выдачи) по Яндексу, Google, Mail.
- Чистка спарсенных ключевых слов от нецелевых, нетематических, устаревших.
- Кластеризация по топу поисковых систем ключевых слов на логические группы.
- Выгрузка готового семядра в таблицу в формате Exel для предоставления заказчику.
- Кол-во собранных (156 ключевых слов) и кластеризованных (156 ключевых слов) ключевых слов = 312 ключевых слов.
- Стоимость сбора и чистки = 625 рублей/300 гривен.
- Стоимость кластеризации = 315 рублей/115 гривен за группировку всех фраз
- Общая стоимость готового семядра = 940 рублей/415 гривен
- Файл с готовым семантическим ядром можете посмотреть здесь https://freelancehunt.com/my/portfolio