Cбор семантического ядра для сайта фотографов

Добавлена
7 лет назад
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Исходные данные

1. Тематика: фотосъемка и фотосессия 

2. Регион: Одесса,  Одесская область, Украина

2. Веб-сайт: в разработке

Задача: #сбор семантического ядра с последующей чисткой от нецелевых, нетематических, устаревших ключевых слова и кластеризацией.

Решение:

  • Анализ структуры целевых конкурентов из региона.
  • Подбор маркерных слов для парсинга.
  • Парсинг ключевых слов по Яндексу, Google, Rambler.
  • Сбор поисковых подсказок по Яндексу, Google, Rambler, Mail, Yahoo, Nigma, Bing, Yndex.Direct, YouTube.
  • Сбор похожих поисковых подсказок (отображаются в нижней части страницы поисковой выдачи) по Яндексу, Google, Mail.
  • Чистка спарсенных ключевых слов от нецелевых, нетематических, устаревших.
  • Кластеризация по топу поисковых систем ключевых слов на логические группы.
  • Выгрузка готового семядра в таблицу в формате Exel для предоставления заказчику.
  • Кол-во собранных (156 ключевых слов)  и кластеризованных (156 ключевых слов) ключевых слов = 312 ключевых слов.
  • Стоимость сбора и чистки = 625 рублей/300 гривен.
  • Стоимость кластеризации = 315 рублей/115 гривен за группировку всех фраз
  • Общая стоимость готового семядра = 940 рублей/415 гривен
  • Файл с готовым семантическим ядром можете посмотреть здесь https://freelancehunt.com/my/portfolio

Подробно с ценами по сбора, чистке и кластеризации семядра, а также с другими услугами, которые оказываю по оптимизацию и продвижению, можете ознакомиться здесь https://www.weblancer.net/users/victorseo/portfolio/poiskovye-sistemy-seo-36/kakie-uslugi-po-optimizatcii-i-prodvizheniyu-okazyvayu-2087647/