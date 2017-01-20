Cбор семантического ядра для сайта фотографов

Исходные данные

1. Тематика: фотосъемка и фотосессия

2. Регион: Одесса, Одесская область, Украина

2. Веб-сайт: в разработке

Задача: #сбор семантического ядра с последующей чисткой от нецелевых, нетематических, устаревших ключевых слова и кластеризацией.

Решение:

Анализ структуры целевых конкурентов из региона.

Подбор маркерных слов для парсинга.

Парсинг ключевых слов по Яндексу, Google, Rambler.

Сбор поисковых подсказок по Яндексу, Google, Rambler, Mail, Yahoo, Nigma, Bing, Yndex.Direct, YouTube.

Сбор похожих поисковых подсказок (отображаются в нижней части страницы поисковой выдачи) по Яндексу, Google, Mail.

Чистка спарсенных ключевых слов от нецелевых, нетематических, устаревших.

Кластеризация по топу поисковых систем ключевых слов на логические группы.

Выгрузка готового семядра в таблицу в формате Exel для предоставления заказчику.

Кол-во собранных (156 ключевых слов) и кластеризованных (156 ключевых слов) ключевых слов = 312 ключевых слов.

Стоимость сбора и чистки = 625 рублей/300 гривен .

. Стоимость кластеризации = 315 рублей/115 гривен за группировку всех фраз

Общая стоимость готового семядра = 940 рублей/415 гривен

Файл с готовым семантическим ядром можете посмотреть здесь https://freelancehunt.com/my/portfolio

Подробно с ценами по сбора, чистке и кластеризации семядра, а также с другими услугами, которые оказываю по оптимизацию и продвижению, можете ознакомиться здесь