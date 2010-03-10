City24 - Недвижимость в Украине и за рубежом

http://www.city24.ua/

Сайт недвижимости. Принимал участие в выводе сайта на лидирующие позиции (3-е место в рейтинге Бигмира), формировании бюджета, маркетингового плана, организации выставок, поиске партнеров и т.д. - полностью весь бизнес процесс.