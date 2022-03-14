Https://alfa-pack.org/

Мой главный и самый любимый проект.

за 2 года удалось повысить трафик на 1000 %

Доход с помощью органики вырос почти в 20 раз.

Количество затронутых ключевых слов дошло с 29 000 до почти 80 000! И это при том, что в индексе всего 830 страниц.

И главное, бюджет на рекламу - всего 100 долл. в месяц.

Проделанные работы:

- сбор конкурентного семантического ядра;

- корректировка структуры сайта в зависимости от нового СЯ;

- проделан широкий спектр работ в течение всех 2-х лет по разделению ключей к их релевантным страницам (по переходам посетителей из Google), т. к. названия многих товаров схожи между собой было много пересорта;

- много крауд-ссылок приобретенных на договорной основе с действительно живыми форумами (на момент начала работы было много ссылок с "пустых черных" сайтов);

- весь ссылочный профиль выстроен на основании анализа тысяч бэклинков конкурентов, а также поиске незайдествованных ими порталов в своем профиле;

- проработка отдельного семантического ядра на втором языке и написание уникальных текстов, не переводов с руского;

- и мн. др.

По факту я остаюсь маркетологом этого проекта, но из-за известной политической ситуации - он заморожен на неопределенный срок.