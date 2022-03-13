Https://autocompass.com.ua/

За 2 года работы сайт увеличил трафик более чем на 500%

За эти же 2 года доход органического трафика увеличился в 6 раз.

Количество ключевых слов по которым пробивается сайт было увеличино почти на 350%

При бюджете 100 долл. на рекламу в месяц!

Проделанные работы:

- настроена внутренняя перклинковка;

- полностью переделана структура сайта под новое семантическое ядро ( сайт ТехДок, все стандарты выдержаны);

- большая часть текстов была переписана ввиду нового СЯ;

- внешний ссылочный профиль на момент начала работы состоял из ссылок исключительно на главную страницу, была проделана масштабная работа по подбору релевантных ссылок под каждую категорию;

- и мн. др.