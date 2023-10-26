Инфографика

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Добавлена
2 месяца назад
2 просмотра
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Я дизайнер инфографики для маркетплейсов.
Создаю инфографику, которая
привлекает внимание покупателей и повышает продажи ?

Работаю быстро и качественно.
Выделю ваш товар на фоне конкурентов. Привлеку новых покупателей ?

Для работы мне понадобятся: качественные фото, текст и примеры того, что Вам нравится по стилю (если такие есть)

☎️ Со мной можно связаться в личные сообщения @Ol4ik_Design

Больше моих работ здесь:
https://www.behance.net/97200c5b