Инфографика

Я дизайнер инфографики для маркетплейсов.

Создаю инфографику, которая

привлекает внимание покупателей и повышает продажи ?



Работаю быстро и качественно.

Выделю ваш товар на фоне конкурентов. Привлеку новых покупателей ?



Для работы мне понадобятся: качественные фото, текст и примеры того, что Вам нравится по стилю (если такие есть)



☎️ Со мной можно связаться в личные сообщения @Ol4ik_Design



Больше моих работ здесь:

https://www.behance.net/97200c5b