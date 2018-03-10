Комплексное продвижение с/х портала

Комплексное продвижение сельскохозяйственного портала и доски объявлений, которая реализована на отдельных поддоменах для охвата регионов РФ. Продвижение не с нуля, т.е. на момент начала продвижения сайт уже имел трафик с поиска.

Был выполнен полный комплекс работ: Полный аудит, Полная внутренняя оптимизация, Максимальная проработка семантики, расширение структуры, наполнение, продвижение.

ВНИМАНИЕ! В летний период по желанию клиента, работы по SEO мной НЕ проводились.

Для получения подробной информации по этому проекту, подтверждения, что проект, действительно мой и любой доп. информации, пишите в личные сообщения или по любым указанным контактным данным.