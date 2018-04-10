Продажа пломбираторов

ООО «Мир» – продажа пломб, опечатывающих устройств и специализированных товаров для инкассации.

Этапы работ c сайтом:

Аудит технической оптимизации

Сбор СЯ

Кластеризация запросов

Анализ контента (продающие качества, коммерческие факторы, usability)

Оптимизация мета-тегов, написание текстов.

Результаты работ: в 2017 году поисковый трафик на сайт увеличился в 2,5 раза, 64% всех собранных запросов входят в топ-10.