Продажа пломбираторов

Добавлена
6 лет назад
185 просмотров
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ООО «Мир» – продажа пломб, опечатывающих устройств и специализированных товаров для инкассации.

Этапы работ c сайтом:

  • Аудит технической оптимизации
  • Сбор СЯ
  • Кластеризация запросов
  • Анализ контента (продающие качества, коммерческие факторы, usability)
  • Оптимизация мета-тегов, написание текстов.
Результаты работ: в 2017 году поисковый трафик на сайт увеличился в 2,5 раза, 64% всех собранных запросов входят в топ-10.