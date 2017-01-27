Продвижение бренда Kixx

Добавлена
7 лет назад
135 просмотров
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Менее чем за полгода сайт вышел в топ-5 поисковых систем по ключевым позициям, без привлечения рекламы и пр. за счет внешнего и внутреннего продвижения. 

Подобное продвижение я осуществляю не менее чем за 10 тыс. руб. в месяц. 

Как правило в него входят: 

-Анализ и переработка юзабилити сайта; 

-Разработка семантики и контент-плана; 

-Разработка контента; 

-Работа со ссылками; 

-Внутренняя оптимизация и исправление недостатков; 

-И многое другое, что поможет сайту выйти в топ поисковых систем.