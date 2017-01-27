Продвижение бренда Kixx

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Менее чем за полгода сайт вышел в топ-5 поисковых систем по ключевым позициям, без привлечения рекламы и пр. за счет внешнего и внутреннего продвижения.
Подобное продвижение я осуществляю не менее чем за 10 тыс. руб. в месяц.
Как правило в него входят:
-Анализ и переработка юзабилити сайта;
-Разработка семантики и контент-плана;
-Разработка контента;
-Работа со ссылками;
-Внутренняя оптимизация и исправление недостатков;
-И многое другое, что поможет сайту выйти в топ поисковых систем.