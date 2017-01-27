Продвижение бренда "Прада"

Добавлена
7 лет назад
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Менее чем за полгода сайт вышел в топ-5 поисковых систем по ключевым позициям, без привлечения рекламы и пр. за счет внешнего и внутреннего продвижения.  

Стоит учитывать что бренд продвигался в условиях высокой конкуренции по высокочастотному ключевому слову от "именитого" тезки. 

Подобное продвижение я осуществляю не менее чем за 10 тыс. руб. в месяц.  

Как правило в него входят:  

-Анализ и переработка юзабилити сайта;  

-Разработка семантики и контент-плана;  

-Разработка контента;  

-Работа со ссылками;  

-Внутренняя оптимизация и исправление недостатков;  

-И многое другое, что поможет сайту выйти в топ поисковых систем.