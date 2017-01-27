Продвижение бренда "Прада"

Менее чем за полгода сайт вышел в топ-5 поисковых систем по ключевым позициям, без привлечения рекламы и пр. за счет внешнего и внутреннего продвижения.

Стоит учитывать что бренд продвигался в условиях высокой конкуренции по высокочастотному ключевому слову от "именитого" тезки.

Подобное продвижение я осуществляю не менее чем за 10 тыс. руб. в месяц.

Как правило в него входят:

-Анализ и переработка юзабилити сайта;

-Разработка семантики и контент-плана;

-Разработка контента;

-Работа со ссылками;

-Внутренняя оптимизация и исправление недостатков;

-И многое другое, что поможет сайту выйти в топ поисковых систем.