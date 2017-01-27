Региональное продвижение компании "СКС"

Добавлена
7 лет назад
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Скриншоты с промежуточного снятия позиций (1.5 месяца после продвижения). Сайт занял топ-5 поисковых систем по многим ключевым позициям в регионе, за счет внешнего и внутреннего продвижения, оптимизации сайта. 

Подобное продвижение я осуществляю не менее чем за 10 тыс. руб. в месяц.  

Как правило в него входят:  

-Анализ и переработка юзабилити сайта;  

-Разработка семантики и контент-плана;  

-Разработка контента;  

-Работа со ссылками;  

-Внутренняя оптимизация и исправление недостатков;  

-И многое другое, что поможет сайту выйти в топ поисковых систем.

www.sks27.ru