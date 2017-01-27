Региональное продвижение компании "СКС"

Скриншоты с промежуточного снятия позиций (1.5 месяца после продвижения). Сайт занял топ-5 поисковых систем по многим ключевым позициям в регионе, за счет внешнего и внутреннего продвижения, оптимизации сайта.

Подобное продвижение я осуществляю не менее чем за 10 тыс. руб. в месяц.

Как правило в него входят:

-Анализ и переработка юзабилити сайта;

-Разработка семантики и контент-плана;

-Разработка контента;

-Работа со ссылками;

-Внутренняя оптимизация и исправление недостатков;

-И многое другое, что поможет сайту выйти в топ поисковых систем.

www.sks27.ru