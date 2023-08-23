Продвижение магазина по продаже товаров для красоты и здоровья

Поисковые системы (SEO)
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

О клиенте: компания занимается продажей товаров для гигиены

Тип услуг: продвижение сайта

Тематика: красота и здоровье

Регион: Москва и РФ

Цели

Улучшение видимости сайта в поисковых системах по приоритетным направлениям:

  • Сделать максимальную видимость сайта в поисковых системах, особенно в приоритетных направлениях (зубные пасты);

  • Увеличение количества визитов

Результат

За 4 месяца достигли результата 47 633 уникальных посетителя за месяц. При обращении заказчика результат был 32000 посетителя на сайте в месяц. Падение трафика в середине графика связано с Нового года