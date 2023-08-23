Продвижение магазина по продаже товаров для красоты и здоровья
Поисковые системы (SEO)
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О клиенте: компания занимается продажей товаров для гигиены
Тип услуг: продвижение сайта
Тематика: красота и здоровье
Регион: Москва и РФ
Цели
Улучшение видимости сайта в поисковых системах по приоритетным направлениям:
Сделать максимальную видимость сайта в поисковых системах, особенно в приоритетных направлениях (зубные пасты);
Увеличение количества визитов
Результат
За 4 месяца достигли результата 47 633 уникальных посетителя за месяц. При обращении заказчика результат был 32000 посетителя на сайте в месяц. Падение трафика в середине графика связано с Нового года