Продвижение магазина по продаже товаров для красоты и здоровья

О клиенте: компания занимается продажей товаров для гигиены

Тип услуг: продвижение сайта

Тематика: красота и здоровье

Регион: Москва и РФ

Цели

Улучшение видимости сайта в поисковых системах по приоритетным направлениям:

Сделать максимальную видимость сайта в поисковых системах, особенно в приоритетных направлениях (зубные пасты);

Увеличение количества визитов

Результат

За 4 месяца достигли результата 47 633 уникальных посетителя за месяц. При обращении заказчика результат был 32000 посетителя на сайте в месяц. Падение трафика в середине графика связано с Нового года