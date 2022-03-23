Продвижение сайта по продаже игровых аккаунтов
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3 года назад
SEO-работы
- Сформировано семантическое ядро.
- Были отобраны и проанализированы конкуренты данной ниши по
- Сформирован ссылочный профиль.
- Проведена On-page оптимизация в обозначенных категориях.
- Написаны и размещены текста для каждой категории.
- Оптимизированы мета-теги согласно поисковым запросам.
Задача: увеличить органический трафик в категориях товаров в поисковой
системе Google и увеличить количество ключей в ТОП-1.
ГЕО: Россия.
Тайминг: 5 месяцев.