Продвижение сайта по продаже игровых аккаунтов

Добавлена
3 года назад
29 просмотров
Рост_видимости_сайта_продажа_аакаунтов_игр.jpg
Количество_органического_трафика_из_поисковой_системы.jpg

SEO-работы

  • Сформировано семантическое ядро.
  • Были отобраны и проанализированы конкуренты данной ниши по
ключевым запросам.

  • Сформирован ссылочный профиль.
  • Проведена On-page оптимизация в обозначенных категориях.
  • Написаны и размещены текста для каждой категории.
  • Оптимизированы мета-теги согласно поисковым запросам.
Клиент: торговая площадка по продаже аккаунтов различных игр.

Задача: увеличить органический трафик в категориях товаров в поисковой

системе Google и увеличить количество ключей в ТОП-1.

ГЕО: Россия.

Тайминг: 5 месяцев.