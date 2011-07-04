Продвижение циркулей нестандартного размера

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Проект по продвижению циркулей нестандартного размера от компании Giga Circul.

Перед нами стояла задача создать как можно большую шумиху вокруг продукта еще до того, как цирули поступят в продажу.

Мы разработали интегрированную промо-кампанию, в рамках которой предполагались масштабные партизанские активности, PR-поддержка и маркетинг слухов.

Вооружившись продукцией Giga Circul, мы создали беспрецедентные рекламные объекты в виде кругов на полях, которые имитировали места посадки НЛО.

Нашей задачей было привлечь внимание общественности и СМИ, а также спровоцировать волну слухов. И нам это удалось! О кругах писали газеты, снимали репортажи на ТВ, судачили в Интернете. При этом светила уфологии, исследовав один из кругов, пришли к однозначному выводу, что это место посадки инопланетян. Особый упор делали на то, что углубление, оставленное нашим циркулем в центре круга, - это след от щупа «летающей тарелки», причем очень редкой разновидности.

Жаль, что нам так и не удалось довести проект до конца и развенчать миф об инопланетянах, засветив сам продукт. Дело в том, что всю партию гига-циркулей и патент на их разработку еще до окончания промо-кампании выкупило правительство США.