Свет в конце туннеля

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Перед нами стояла задача продвинуть световую продукцию от бренда Totsvet, обеспечить ее узнаваемость и донести до целевой аудитории все ее преимущества, а также сформировать позитивный имидж бренда.

Посоветовавшись с клиентом, мы решили сделать акцент на уникальности и эксклюзивности продукта. Для этого были достигнуты договоренности о размещении образцов продукции в конце туннеля на тот свет. Как следствие, наблюдать рекламу световой продукции бренда Totsvet получили возможность исключительно потребители, переживающие клиническую смерть.

Кампания была мегауспешной! Мы получили многочисленные публикации в специализированных изданиях, а также мощнейший эффект сарафанного радио, позитивные отзывы и личные рекомендации потребителей.