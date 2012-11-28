Продвижение услуг и бренда агентства недвижимости
Добавлена194 просмотра
11 лет назад
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В конце февраля 2012 г. проект передан другому разработчику, который испоганил и вёрстку и дизайн и код, провалил продвижение, с более 1000 человек в сутки уронил до 200.