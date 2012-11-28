Продвижение услуг и бренда агентства недвижимости

http://www.weblancer.net/users/rech/portfolio/351315.html

Ряд фраз из ТОП10 Яндекса и Google:

снять квартиру в москве

снять квартиру

сниму квартиру в москве

аренда квартир в москве

снять квартиру в москве недорого

сниму квартиру

снять жилье в москве

снять квартиру в москве цены

жильё в москве

сдам квартиру в москве

недорогие квартиры в аренду

снять элитную квартиру в москве

аренда элитных квартир в москве

продажа вторичных квартир

продажа квартир в москве

....

Всего фраз более 600.

В конце февраля 2012 г. проект передан другому разработчику, который испоганил и вёрстку и дизайн и код, провалил продвижение, с более 1000 человек в сутки уронил до 200.