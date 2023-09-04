Просування ІМ електроніки

Просування інтернет-магазину ігрових приставок та консолей. За 10 місяців щотижневий трафік з органіки зріс із 600 до 4000 користувачів (збільшення трафіку більш ніж 5.5 разів).

Кількість ключових слів збільшилася з 156 до 267к.

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