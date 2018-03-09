Ручное размещение статей на 200 ru-блогах

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/
Отзывы о моей работе https://www.fl.ru/users/dimapwt1/opinions/
Предлагаю Вашемувниманию продвижение сайта в поисковых системах Яндекс и Гугл по большому количеству ключевых слов (до 30 штук) и вывод в ТОП-10-5-3-1. Увеличение посещаемости сайта. Трафик, звонки, продажи!!!
Я предлагаю ручное размещение статей на 200 качественных русскоязычных блогах с предоставлением полноценного отчета по каждой размещенной статье. Все ссылки открыты к индексации. ТИЦ от 0 до 7100 ТИЦ не влияет на продвижение.
Результат через 1,5-2 месяца после размещения.
Результат:
- Подъём НЧ и СЧ запросов
- Разбавление ссылочной массы для избежание фильтров от Яндекс и от Google
- Накопление первичной ссылочной массы
- Ускорение индексации новых сайтов и попадания большего количества страниц в индекс
- Подъём ТИЦ как приятных бонус
Эффект на ВЧ будет, но не такой сильный. Надо понимать, что конкуренты не сидят сложа руки и тоже хотят быть в топе.
Допускаются к размещению внутренние страницы сайта. В одном заказе можно указывать несколько URL сайта.
Примеры размещений:
Сколько анкоров (ключевых слов-запросов) я могу предоставить в заказе?
- не более 30 анкоров и 30 ссылок
Мне от Вас нужно только ссылка (ссылки) на продвигаемый сайт и анкоры на продвигаемую страницу До 30 штук.
Цена услуги 10000 рублей Срок выполнения 12 дней