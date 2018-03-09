Ручное размещение статей на 200 ru-блогах

Добавлена
6 лет назад
136 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я лидер на бирже фриланса в разделе: продажа ссылок https://www.fl.ru/freelancers/prodavec-ssylok/

Отзывы о моей работе https://www.fl.ru/users/dimapwt1/opinions/

Предлагаю Вашемувниманию продвижение сайта в поисковых системах Яндекс и Гугл по большому количеству ключевых слов (до 30 штук) и вывод в ТОП-10-5-3-1. Увеличение посещаемости сайта. Трафик, звонки, продажи!!! 

Я предлагаю ручное размещение статей на 200 качественных русскоязычных блогах с предоставлением полноценного отчета по каждой размещенной статье. Все ссылки открыты к индексации. ТИЦ от 0 до 7100  ТИЦ не влияет на продвижение. 

Результат через 1,5-2 месяца после размещения. 

Результат: 

- Подъём НЧ и СЧ запросов  

- Разбавление ссылочной массы для избежание фильтров от Яндекс и от Google 

- Накопление первичной ссылочной массы  

- Ускорение индексации новых сайтов и попадания большего количества страниц в индекс 

- Подъём ТИЦ как приятных бонус 

Эффект на ВЧ будет, но не такой сильный. Надо понимать, что конкуренты не сидят сложа руки и тоже хотят быть в топе. 

Допускаются к размещению внутренние страницы сайта. В одном заказе можно указывать несколько URL сайта. 

Примеры размещений: 

Сколько анкоров (ключевых слов-запросов) я могу предоставить в заказе? 

- не более 30 анкоров и 30 ссылок 

Мне от Вас нужно только ссылка (ссылки) на продвигаемый сайт и анкоры на продвигаемую страницу  До 30 штук.

Цена услуги 10000 рублей Срок выполнения 12 дней