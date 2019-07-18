Сайт услуг Adult +18

Добавлена
4 года назад
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Период работ 18.07.2019 до 18.11.2019

План работ на месяц

1.   Анализ конкурентов: методы и стратегия продвижения, юзабилити

2.    Сбор полного семантического ядра и кластеризация запросов по продвигаемым страницам

3.    Составление ТЗ копирайтеру для страниц фильтра, услуг

4.    Расширение структуры сайтапо услугам

5.    Составление мета-тегов, работа над улучшением кликабельности сниппета

6.    Проверка и настройка индексации сайта

7.    Анализ поведенческих факторов и работа над их улучшением (снижение уровня отказов)

8.    Составление и проверка внесения ТЗ программистом (юзабилити, ошибки сайта)

9.    Поиск и подбор площадок для закупки ссылок (крауд маркетинг, временные ссылки на биржах)

 

Посещаемость в ПС Яндекс

 

18.07.2019- 160 кликов в сутки

13.11.2019– 920 кликов в сутки

7.10 по 17.10 – период падения трафика связан с тем, что переносили сайт на другой движок, разработчики закрыли сайт в роботс и после

переноса забыли его открыть.