Сайт услуг Adult +18

Период работ 18.07.2019 до 18.11.2019

План работ на месяц

1. Анализ конкурентов: методы и стратегия продвижения, юзабилити

2. Сбор полного семантического ядра и кластеризация запросов по продвигаемым страницам

3. Составление ТЗ копирайтеру для страниц фильтра, услуг

4. Расширение структуры сайтапо услугам

5. Составление мета-тегов, работа над улучшением кликабельности сниппета

6. Проверка и настройка индексации сайта

7. Анализ поведенческих факторов и работа над их улучшением (снижение уровня отказов)

8. Составление и проверка внесения ТЗ программистом (юзабилити, ошибки сайта)

9. Поиск и подбор площадок для закупки ссылок (крауд маркетинг, временные ссылки на биржах)

Посещаемость в ПС Яндекс

18.07.2019- 160 кликов в сутки

13.11.2019– 920 кликов в сутки

7.10 по 17.10 – период падения трафика связан с тем, что переносили сайт на другой движок, разработчики закрыли сайт в роботс и после

переноса забыли его открыть.