Сайт услуг Adult +18

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Период работ 18.07.2019 до 18.11.2019
План работ на месяц
1. Анализ конкурентов: методы и стратегия продвижения, юзабилити
2. Сбор полного семантического ядра и кластеризация запросов по продвигаемым страницам
3. Составление ТЗ копирайтеру для страниц фильтра, услуг
4. Расширение структуры сайтапо услугам
5. Составление мета-тегов, работа над улучшением кликабельности сниппета
6. Проверка и настройка индексации сайта
7. Анализ поведенческих факторов и работа над их улучшением (снижение уровня отказов)
8. Составление и проверка внесения ТЗ программистом (юзабилити, ошибки сайта)
9. Поиск и подбор площадок для закупки ссылок (крауд маркетинг, временные ссылки на биржах)
Посещаемость в ПС Яндекс
18.07.2019- 160 кликов в сутки
13.11.2019– 920 кликов в сутки
7.10 по 17.10 – период падения трафика связан с тем, что переносили сайт на другой движок, разработчики закрыли сайт в роботс и после
переноса забыли его открыть.