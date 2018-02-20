СЕО оптимизация сайта

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Уменьшили кол-во запросов
2. Сократили скрипты
3.Переписали некоторые скрипты
4. Сжали стили
5. Убрали неиспользуемые классы
6. Почистили мусор в коде почистил
7. Ужали все изображения сайта
8. Переписали php fghjcs запросы
9.Починил кеширование
10. Очистил компоненты от мусора
11. Уменьшил вес страниц
12. Исправили ошибки в коде