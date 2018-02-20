СЕО оптимизация сайта

Добавлена
6 лет назад
114 просмотров
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1.Уменьшили кол-во запросов

2. Сократили скрипты

3.Переписали некоторые скрипты

4. Сжали стили

5. Убрали неиспользуемые классы

6. Почистили мусор в коде почистил

7. Ужали все изображения сайта

8. Переписали php fghjcs запросы

9.Починил кеширование

10. Очистил компоненты от мусора

11. Уменьшил вес страниц

12. Исправили ошибки в коде