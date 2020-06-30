Здравствуйте! Хотели бы предложить Вам SEO продвижение сайтов.

1. Создание(сбор) семантического ядра.

2. Внутренняя(техническая) оптимизация сайта.

3. Ускорение сайта.

4. Оптимизация контента.

5. Оптимизация внутренних ссылок.

6. Подбор качественных ссылочных доноров и закупка внешних ссылок.

Минимальный базовый тариф обеспечивающий качественное продвижение в поиске(Яндекс, Google) от 25 тысяч рублей. Но мы так же готовы рассмотреть индивидуальные условия для работы с вашим сайтом в рамках вашего бюджета. Мы команда веб-специалистов в области разработки и поискового продвижения интернет-магазинов, состоящая из дипломированного программиста и СЕО оптимизатора. Наш общий стаж работы в сфере IT уже более 13 лет. Примеры наших работ https://zvz.com.ua/ https://zatar-msk.ru/ https://vselampi.store/ и не только, с владельцами этих сайтов, при желании,вы можете пообщаться. Даже если вы не станете с нами сотрудничать, можете получить бесплатную консультацию. Звоните по телефону +7(978)573-26-37.

Наш сайт: https://vol7eg.ru/seo

Номер телефона: +7(978)573-26-37

С уважением команда Vol7eg