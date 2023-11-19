Составление семантического ядра

В данной работе было составлено семантическое ядро связанное с тематикой ремонта телефонов. Запросы были поделены на три категории, а именно высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные. Так же было высчитано KEI высокочастотного запроса, в данном случае был подобран запрос, который обеспечит большой трафик. Для составления ядра был использован сервис яндекс.вордстат.