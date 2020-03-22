СЯ для интернет-магазина строительных материалов

Что делалось:

- анализ основных конкурентов;

- парсинг запросов по всему, что связано с темой;

- чистка и структуризация ядра.

Результат:

- структура сайта;

- отдельная структура свойств товаров для максимально полного описания каждого товара + создания страниц тегирования;

- около 190 тысяч живых запросов (уже после чистки).