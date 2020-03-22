СЯ для интернет-магазина строительных материалов
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4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что делалось:
- анализ основных конкурентов;
- парсинг запросов по всему, что связано с темой;
- чистка и структуризация ядра.
Результат:
- структура сайта;
- отдельная структура свойств товаров для максимально полного описания каждого товара + создания страниц тегирования;
- около 190 тысяч живых запросов (уже после чистки).