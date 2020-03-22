Cемантическое ядро для крупного форума

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что делалось
- проанализировали основных прямых конкурентов (форумы), набросали примерный майнд-мап структуры;
- проанализировали непрямых конкурентов (тематические информационные сайты), доработали майнд-мап;
- начали парсить по запланированной стуктуре запросы, в процессе дорабатывая эту самую структуру, основываясь на частотности запросов.
Что получили:
- семантическое ядро более 100 тысяч запросов;
- финальный майнд-мап (на картинке не он, а стартовый);
- план действий по доработкам структуры и внутренней оптимизации сайта.