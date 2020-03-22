Cемантическое ядро для крупного форума

Что делалось

- проанализировали основных прямых конкурентов (форумы), набросали примерный майнд-мап структуры;

- проанализировали непрямых конкурентов (тематические информационные сайты), доработали майнд-мап;

- начали парсить по запланированной стуктуре запросы, в процессе дорабатывая эту самую структуру, основываясь на частотности запросов.

Что получили:

- семантическое ядро более 100 тысяч запросов;

- финальный майнд-мап (на картинке не он, а стартовый);

- план действий по доработкам структуры и внутренней оптимизации сайта.