Cемантическое ядро для крупного форума

Добавлена
4 года назад
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Что делалось

- проанализировали основных прямых конкурентов (форумы), набросали примерный майнд-мап структуры;

- проанализировали непрямых конкурентов (тематические информационные сайты), доработали майнд-мап;

- начали парсить по запланированной стуктуре запросы, в процессе дорабатывая эту самую структуру, основываясь на частотности запросов. 

Что получили:

- семантическое ядро более 100 тысяч запросов;

- финальный майнд-мап (на картинке не он, а стартовый);

- план действий по доработкам структуры и внутренней оптимизации сайта.