Venari Consulting Services

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]- ON Page SEO:
a) внутренняя оптимизация: title, url, meta description,
b) скорость сайта: Page Speed Insights.
c) контент маркетинг;
d) построение структуры сайта;
e) картинки и сжатие картинок + alt tag;
f) перелинковка.
- Off Page SEO:
a) Google Maps;
b) построение линков;
c) реклама в соц сетях;
d) видео реклама;
e) покапка ссылок.
- Техническое SEO:
a) Google Search Console;
b) sitemap.txt;
c) настройка robot.txt;
d) устранение ошибок с помощью Structured Data Highlighter;
e) другое.