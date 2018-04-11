Venari Consulting Services

Добавлена
6 лет назад
139 просмотров
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[table]- ON Page SEO:

a) внутренняя оптимизация: title, url, meta description, 

b) скорость сайта: Page Speed Insights.

c) контент маркетинг;

d) построение структуры сайта;

e) картинки и сжатие картинок + alt tag;

f) перелинковка.

- Off Page SEO:

a) Google Maps;

b) построение линков;

c) реклама в соц сетях;

d) видео реклама;

e) покапка ссылок.

- Техническое SEO:

a) Google Search Console;

b) sitemap.txt;

c) настройка robot.txt;

d) устранение ошибок с помощью Structured Data Highlighter;

e) другое.