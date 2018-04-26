valer_marketing

Создание сайта. SEO. Adwords.
- Создание и администрирование сайта:
- Наполнение контентом;
- Структурирование;
- Update;
- Оптимизация.
- Работаю с SEO продвижением:
- on-page оптимизация: title, meta description;
- создание контента;
- построение линков: блоги, инфографика, видео, отзывы, иное;
- техническое сео: google search console, robot.txt, генерирование sitemap;
- настройка кампаний в соцсетях.
- Adwords. Web Analytics:
- анализ существующих кампаний;
- выбор ставки, формирование Ad. groups, определение бюджета;
- тесты одновременно нескольких кампаний.