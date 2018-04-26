valer_marketing

Валерия Мельниченко valer_marketing

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Создание сайта. SEO. Adwords.
  • Создание и администрирование сайта:
- Создание сайта на основе Divi Themes;

- Наполнение контентом;

- Структурирование;

- Update;

- Оптимизация.

  • Работаю с SEO продвижением:
- формирование семантического ядра;

- on-page оптимизация: title, meta description;

- создание контента;

- построение линков: блоги, инфографика, видео, отзывы, иное;

- техническое сео: google search console, robot.txt, генерирование sitemap;

- настройка кампаний в соцсетях.

  • Adwords. Web Analytics:
- настройка кампаний;

- анализ существующих кампаний;

- выбор ставки, формирование Ad. groups, определение бюджета;

- тесты одновременно нескольких кампаний.