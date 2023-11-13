Постер "Формирование коммуникативных навыков через диалог" - инструктивно-методического стиля. В нем представлены вопросы исследования, актуальность, результаты и выводы процесса в использовании методологии исследования учителями школы. Постер предлагает практические рекомендации для учителей, включая использование моделей диалога, тренировочных упражнений и ролевых игр для развития ученической готовности к коммуникации. В целом, данный постер способствует повышению понимания значимости диалогического общения и предоставляет практические инструменты для развития коммуникативных навыков учащихся.