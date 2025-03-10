Кейс: Разработка коммерческого предложения в стиле минимализм
Задача:
Создать коммерческое предложение, которое усиливает доверие к компании, подчеркивает её экспертность и повышает ценность продукта, увеличивая конверсию.
Что было сделано:
Собрана и структурирована разрозненная информация.
Разработана логичная и продающая подача, удерживающая внимание клиента.
Оформление в стильном и современном дизайне, подчеркивающем экспертность бренда.
Учтены фирменный стиль и предпочтения целевой аудитории.
Инструменты:
Powerpoint
Freepik + ИИ
Figma
Акценты:
Минимализм
Читаемость
Баланс цвета и визуала
Результат:
Презентация стала эффективным инструментом для привлечения клиентов и партнёров, гармонично дополняя бренд и увеличивая его привлекательность.
Контакты:
Telegram: @alena_grafics
Примеры работ: @ROCKYOURPRESENTATION
Давайте создадим что-то впечатляющее для вашего бизнеса!