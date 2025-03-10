Кейс: Разработка коммерческого предложения в стиле минимализм

Задача:

Создать коммерческое предложение, которое усиливает доверие к компании, подчеркивает её экспертность и повышает ценность продукта, увеличивая конверсию.

Что было сделано:

Собрана и структурирована разрозненная информация.

Разработана логичная и продающая подача, удерживающая внимание клиента.

Оформление в стильном и современном дизайне, подчеркивающем экспертность бренда.

Учтены фирменный стиль и предпочтения целевой аудитории.

Инструменты:

Powerpoint

Freepik + ИИ

Figma

Акценты:

Минимализм

Читаемость

Баланс цвета и визуала

Результат:

Презентация стала эффективным инструментом для привлечения клиентов и партнёров, гармонично дополняя бренд и увеличивая его привлекательность.

Контакты:

Telegram: @alena_grafics

Примеры работ: @ROCKYOURPRESENTATION

Давайте создадим что-то впечатляющее для вашего бизнеса!