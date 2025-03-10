Кейс: Разработка коммерческого предложения в стиле минимализм

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Задача:
Создать коммерческое предложение, которое усиливает доверие к компании, подчеркивает её экспертность и повышает ценность продукта, увеличивая конверсию.

Что было сделано:

  • Собрана и структурирована разрозненная информация.

  • Разработана логичная и продающая подача, удерживающая внимание клиента.

  • Оформление в стильном и современном дизайне, подчеркивающем экспертность бренда.

  • Учтены фирменный стиль и предпочтения целевой аудитории.

Инструменты:

  • Powerpoint

  • Freepik + ИИ

  • Figma

Акценты:

  • Минимализм

  • Читаемость

  • Баланс цвета и визуала

Результат:
Презентация стала эффективным инструментом для привлечения клиентов и партнёров, гармонично дополняя бренд и увеличивая его привлекательность.

Контакты:
Telegram: @alena_grafics
Примеры работ: @ROCKYOURPRESENTATION

Давайте создадим что-то впечатляющее для вашего бизнеса!