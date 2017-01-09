Профессиональное изготовление презентаций

Вы готовы уверенно принять вызов сегодняшней экономической ситуации, не упуская из виду факторы, необходимые для достижения закономерного успеха в бизнесе ?! Если ответ положительный, то Вы должны быть лучшим и Ваша презентация должна убедить Ваших оппонентов в данном факте. Нестандартная визуализация, уровень детализации, инфографика и т.д. лучше всяких слов докажет Ваше превосходство над офисным планктоном, покажет Ваше мышление, стиль и метод изложения, и как следствие - убедит любого, что Вы достойны своего рабочего места и даже большего !

Согласны ? С примерами работ Вы можете ознакомиться на приложенных слайдах. В работе использую профессиональный опыт (около 14 лет) в PowerPoint, подкрепленный знаниями, как кандидата экономических наук. Мои презентации были представлены :

- Российские и международные симпозиумы, конференции и семинары;

- Правления, акционеры, советы директоров;

- Студенты (лабораторные, курсовые и дипломные работы), аспиранты, руководители и сотрудники промышленного и финансового сектора;

- Выставки, сфера торговли и услуг;

- И т.д. и т.п.

Мой функционал не заканчивается при создании презентации с “0”, поддержка, модификация и адаптация презентаций также входит в круг моих обязанностей за символическую плату.

От Вас требуется только постановка задачи, а сопроводительные тексты, фотографии и т.д. моя проблема. Не можете самостоятельно сформулировать задачу в связи с недостаточностью исходной информации, нет проблем - совместно найдем решение.

И теперь самое главное – цена вопроса и сроки исполнения заказа.

- Приветственный слайд в презентации – бесплатно, следующие 200-450 руб. в зависимости от сложности исполнения (простой текст/таблицы-графики);

- Все слайды заранее согласовываются;

- Увеличение стоимости презентации – нет ! Это Вам не ремонт в квартире !

- Сроки исполнения заказа. Презентация из 5-10 тематических слайдов – не более 3-5 дней;

- А теперь основной фактор – от Вас требуется тонна спокойствия, теперь Ваши проблемы по презентации – мои :-))

По результатам выполненной и оплаченной работы отправлю презентацию в формате (PDF, WMV и т.д.) на Ваш e-mail, либо на файлообменник (в зависимости от объема презентации).