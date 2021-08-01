Сделаю видео-презентацию ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видео-презентация для компаний, популярных личностей, фестивалей и т. д
Озвучка - отдельно
На выходе получите качественное видео в качестве FULL HD
ОПЫТ:
2 года
ПЛЮСЫ:
- Цветокоррекция, анимации, редактирование звука - все входит в монтаж видео.
- Постоянно на связи, видео получаете в сроки.
- Небольшая цена.
Нужно для заказа:
- ТЗ (техническое задание)
- Примерная длительность видеоролика.
- Сроки, в которые вы бы хотели получить видео.