Сделаю видео-презентацию ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Добавлена
2 года назад
46 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Видео-презентация для компаний, популярных личностей, фестивалей и т. д

Озвучка - отдельно

На выходе получите качественное видео в качестве FULL HD

ОПЫТ:

2 года

ПЛЮСЫ:

  • Цветокоррекция, анимации, редактирование звука - все входит в монтаж видео.
  • Постоянно на связи, видео получаете в сроки.
  • Небольшая цена.
Работаю в программах Adobe, надеюсь найдём общий язык.

Нужно для заказа:

  • ТЗ (техническое задание)
  • Примерная длительность видеоролика.
  • Сроки, в которые вы бы хотели получить видео.