Сделаю видео-презентацию ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Видео-презентация для компаний, популярных личностей, фестивалей и т. д

Озвучка - отдельно

На выходе получите качественное видео в качестве FULL HD

ОПЫТ:

2 года

ПЛЮСЫ:

Цветокоррекция, анимации, редактирование звука - все входит в монтаж видео.

Постоянно на связи, видео получаете в сроки.

Небольшая цена.

Нужно для заказа: