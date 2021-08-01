Монтаж бизнес-видео. Говорящее, реклама, промо.

Что в себя включает кворк:

-составление задачи

Монтаж:

-нарезка (склейка производится на мой креатив) (после вы вносите свои коррективы) - я умею смотреть со стороны на свои работы.

-добавление оригинальных анимаций (создание в After Effects)

-добавление футажей

-работа со звуком

Особенности:

-присутствует динамика

-рекламные вставки

-может присутствовать замаскированная реклама

-инструкции по покупке