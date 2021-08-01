Монтаж бизнес-видео. Говорящее, реклама, промо.

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что в себя включает кворк:
-составление задачи
Монтаж:
-нарезка (склейка производится на мой креатив) (после вы вносите свои коррективы) - я умею смотреть со стороны на свои работы.
-добавление оригинальных анимаций (создание в After Effects)
-добавление футажей
-работа со звуком
Особенности:
-присутствует динамика
-рекламные вставки
-может присутствовать замаскированная реклама
-инструкции по покупке