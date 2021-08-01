Монтаж инстаграм контента. Пост, истории, IGTV.

Делаю Монтаж любого инстаграм контента: истории, посты и т. д

Качество 2К-24fps, 1080p - 60fps

Советую к заказу!

Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:

-красивая склейка видео

-быстрые, красивые переходы.

-много анимаций (сколько вы захотите).

-красивый цветокор.

Программы: Premiere Pro, After Effects, Audition.

Опыт работы: 5 лет.

Нужно для заказа:

-Какой вид (история, пост или IGTV)

-Примерное тз (техническое задание)

-Ссылка на исходники

-Музыка (могу подобрать сам)