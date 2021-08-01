Монтаж инстаграм контента. Пост, истории, IGTV.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаю Монтаж любого инстаграм контента: истории, посты и т. д
Качество 2К-24fps, 1080p - 60fps
Советую к заказу!
Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:
-красивая склейка видео
-быстрые, красивые переходы.
-много анимаций (сколько вы захотите).
-красивый цветокор.
Программы: Premiere Pro, After Effects, Audition.
Опыт работы: 5 лет.
Нужно для заказа:
-Какой вид (история, пост или IGTV)
-Примерное тз (техническое задание)
-Ссылка на исходники
-Музыка (могу подобрать сам)