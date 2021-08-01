Делаю Монтаж видео с многим количеством кадров (мультикамерный монтаж)

Пример такого видео вы можете увидеть выше, в нем сочетаются:

-аккуратная склейка нескольких видео

-красивые переходы.

-цветокоррекция

-субтитры, эффекты, анимации

-редактирование звука

-подбор музыки

Программы: Premiere Pro, After Effects, Audition.

Опыт работы: 5 лет. Работал с INTEL, DELL, Digital Context.

Нужно для заказа: