Автоматизированная информационная система «Декларант» (АИС «Декларант») предназначена для заполнения грузовых таможенных деклараций (ГТД) и всех сопутствующих документов (ДТС, КТС, опись документов для электронного декларирования, карточка ввоза товаров, заявление, опись, АТД, АОП и пр.) при таможенном оформлении грузов, завозимых в Республику Узбекистан. Программа имеет удобный настраиваемый интерфейс и автоматизирует процесс таможенного оформления при помощи более 500 логических проверок, делая минимальным риск допущения ошибок. Кроме того, в отличие от других программ, АИС «Декларант» корректно производит начисления таможенных платежей, контролирует еженедельное изменение курсов иностранных валют, а также обновляет их через сайт Центробанка РУз. Такие функции программы, как выбор данных из справочников и сохранение в них пользовательских данных, мгновенное копирование данных из одного товара во все остальные, выделение граф при просмотре найденных ошибок, интеллектуальный расчёт платежей, а также поиск деклараций, существенно облегчают и ускоряют работу декларанта. Программа поддерживает двусторонний обмен ГТД в форматах АСОД, ЭД, XML.

Импорт и экспорт документации в программы MS Office.

Технологии: .NET, C#, WPF, SQLite.