Анализатор прайсов
Прикладное ПО
Добавлена259 просмотров
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Утилита для обработки прайс-листов в формате XLS.
Работает в 2-х режимах:
- обработка нового прайс-листа с отбором данных по минимальным ценам, но с учетом остатков (т.е. определенное правило, если есть товар с остатком меньше 4-х единиц и низкой ценой, то отображать в итоге 2 позиции)
- сравнение нового и старого прайсов.
Второй режим реализован через механизм OLE DB, что позволяет обрабатывать 2 прайса объемом от 10 тысяч позиций менее чем за 5 минут.