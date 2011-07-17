Анализатор прайсов

Утилита для обработки прайс-листов в формате XLS.

Работает в 2-х режимах:

- обработка нового прайс-листа с отбором данных по минимальным ценам, но с учетом остатков (т.е. определенное правило, если есть товар с остатком меньше 4-х единиц и низкой ценой, то отображать в итоге 2 позиции)

- сравнение нового и старого прайсов.

Второй режим реализован через механизм OLE DB, что позволяет обрабатывать 2 прайса объемом от 10 тысяч позиций менее чем за 5 минут.