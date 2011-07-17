UniDocuments - пакетная обработка текста
Прикладное ПО
Добавлена335 просмотров
12 лет назад
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Утилита используется для пакетной обработки текстовых файлов.
На входу указывается директория с исходными текстами, символы ограничения обрабатываемого текста.
Программа из каждого файла в директории и поддиректориях извлекает текст между символами ограничения.
В тексте убираются все переводы каретки, но с разбивкой на абзацы по набору правил.
Из обработки исключаются тексты, содержащиеся фразы из словарного файла.
Текст проходит обработку простым синонимайзером и добавляется в единый текстовый файл. При этом полностью исключаются дублирующие файлы.