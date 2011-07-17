UniDocuments - пакетная обработка текста

Утилита используется для пакетной обработки текстовых файлов.

На входу указывается директория с исходными текстами, символы ограничения обрабатываемого текста.

Программа из каждого файла в директории и поддиректориях извлекает текст между символами ограничения.

В тексте убираются все переводы каретки, но с разбивкой на абзацы по набору правил.

Из обработки исключаются тексты, содержащиеся фразы из словарного файла.

Текст проходит обработку простым синонимайзером и добавляется в единый текстовый файл. При этом полностью исключаются дублирующие файлы.