Автооператор (Skype)

Прикладное ПО
Добавлена
12 лет назад
535 просмотров
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Программа позволяет выполнять холодные звонки по списку телефонов.

При дозвоне, выполняется проигрывание звукового файла, и если по истечении указанного времени абонент на связи, программа выполняет перевод звонка на оператора (список заполняется заранее).