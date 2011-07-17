Автооператор (Skype)
Прикладное ПО
Добавлена535 просмотров
12 лет назад
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Программа позволяет выполнять холодные звонки по списку телефонов.
При дозвоне, выполняется проигрывание звукового файла, и если по истечении указанного времени абонент на связи, программа выполняет перевод звонка на оператора (список заполняется заранее).