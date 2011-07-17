Список пользователей

Программа разработана для управления списком пользователей-подписчиков он-лайн сервиса.

В настройках программы указывается путь к БД (MySQL) имя пользователя и пароль.

По настройке любые изменения в списке пользователей протоколируются путем отправки сервисных почтовых сообщений.

Вход в программу и открытие настроек программы строго по паролю.

Все настройки хранятся в шифрованном виде.