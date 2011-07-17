Список пользователей
Прикладное ПО
Добавлена254 просмотра
12 лет назад
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Программа разработана для управления списком пользователей-подписчиков он-лайн сервиса.
В настройках программы указывается путь к БД (MySQL) имя пользователя и пароль.
По настройке любые изменения в списке пользователей протоколируются путем отправки сервисных почтовых сообщений.
Вход в программу и открытие настроек программы строго по паролю.
Все настройки хранятся в шифрованном виде.