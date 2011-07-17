Рассылка писем подписчикам

Рассылка писем по списку адресатов.

Работа ведется через несколько почтовых серверов – до 10 настроек. Для исключения блокировки СПАМ-контроля, задаются паузы для каждого сервера и используется транслитерация по разным символам схожего начертания латиницы и кирилицы