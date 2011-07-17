ArtistAlbum

Программа работы с БД исполнителей и их альбомами.

Разработка на C#

СУБД: MS SQL Server

Загрузка данных выполняется асинхронно, что позволяет работать и на слабых каналах связи.

Загрузка описаний и обложек и фотографий выполняется с музыкальных сайтов WinMedia и Last.fm

Плей-лист загружается из файлов MP3, из которых извлекаются теги описаний (исполнитель, альбом, номер трека, название, продолжительность)