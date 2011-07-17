ArtistAlbum
Прикладное ПО
Добавлена453 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа работы с БД исполнителей и их альбомами.
Разработка на C#
СУБД: MS SQL Server
Загрузка данных выполняется асинхронно, что позволяет работать и на слабых каналах связи.
Загрузка описаний и обложек и фотографий выполняется с музыкальных сайтов WinMedia и Last.fm
Плей-лист загружается из файлов MP3, из которых извлекаются теги описаний (исполнитель, альбом, номер трека, название, продолжительность)