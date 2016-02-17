Автотранспортное предприятие

ПО предназначено для автоматизации обработки путевых листов, учета работы транспортных средств (ТС) и водителей, контроля за соответствием нормативным требованиям по ТС и водительскому составу.
Основные функции:
- Ведение справочников необходимой информации (персонала, водительского состава, организаций, транспортных средств, марок топлива, видов работ и др.).
- Заполнение, выдача и обработка путевых листов по формам № 4-П, № 3 спец, № 6 (спец).
- Формирование отчетных форм (список водителей, список транспортных средств, путевые листы).
- Контроль истечения срока давности водительского удостоверения, медицинской справки, инструктажей и т.д.