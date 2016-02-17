Автотранспортное предприятие

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9 лет назад
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ПО предназначено для автоматизации обработки путевых листов, учета работы транспортных средств (ТС) и водителей, контроля за соответствием нормативным требованиям по ТС и водительскому составу.

Основные функции:

  • Ведение справочников необходимой информации (персонала, водительского состава, организаций, транспортных средств, марок топлива, видов работ и др.).
    • Заполнение, выдача и обработка путевых листов по формам № 4-П, № 3 спец, № 6 (спец).
    • Формирование отчетных форм (список водителей, список транспортных средств, путевые листы).
    • Контроль истечения срока давности водительского удостоверения, медицинской справки, инструктажей и т.д.